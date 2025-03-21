Irak Konsolosluğu’na saldıranlar yakalandı! Organize şube 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Olay saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı