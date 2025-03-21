Irak Konsolosluğu’na saldıranlar yakalandı! Organize şube 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Olay saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı
Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
KAYMAKAM: 'GEÇMİŞ OLSUN'
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Evtürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.
2 SALDIRGAN YAKALANDI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıdan sonra kaçan iki saldırganı gözaltına aldı. Şüphelilerin motosikletle kaçarken kaza geçirdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Daltonlar üyesi oldukları öğrenildi.