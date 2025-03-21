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Giriş Tarihi: 21.3.2025 23:16 Son Güncelleme: 22.3.2025 00:48

Irak Konsolosluğu'na saldıranlar yakalandı! Organize şube 2 şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Şişli Esentepe’de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Motosikletle kaçmaya çalışan iki saldırgan kaza yapınca yakalanarak gözaltına alındı. Daltonlar üyesi olduğu öğrenilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Emir SOMER Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Irak Konsolosluğu’na saldıranlar yakalandı! Organize şube 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Olay saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

KAYMAKAM: 'GEÇMİŞ OLSUN'

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Evtürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.

2 SALDIRGAN YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıdan sonra kaçan iki saldırganı gözaltına aldı. Şüphelilerin motosikletle kaçarken kaza geçirdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Daltonlar üyesi oldukları öğrenildi.

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Irak Konsolosluğu'na saldıranlar yakalandı! Organize şube 2 şüpheliyi gözaltına aldı
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