Kandil ile irtibatı o isim sağladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamsında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in birlikte PKK tepe yönetimin talimatıyla hayata geçirilen "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları belirtildi. Soruşturmada Ekrem İmamoğlu ile PKK'nın bağlantısını "Kent Uzlaşısı" isimli yapı içerisinde yer alan HDP eski eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı kaydedildi. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde PKK'nın elebaşlarından Cuma kod adlı Cemil Bayık ve Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu seçim öncesinde kent uzlaşısı talimatını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla iletti. 53 kez yurtdışına giriş-çıkış kaydı bulunan Azad Barış'ın genel direktörlüğünü yaptığı Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin PKK/KCK terör örgütünce bizzat yönetilen ve terör örgütü mensuplarının başta İstanbul gibi metropol şehir belediyelerine sızdırılarak terör örgütünün etkinliğinin artırılması amacını taşıyan "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine katıldı.

KANDİL'İN TALİMATI

PKK elebaşlarının talimatını uygulayan Azad Barış'ın organizasyonuyla İBB ve ilçe belediyelere CHP listesinden girecek isimler belirlendi. 55 kişi seçimden 1 ay önce HDP üyeliğinden istifa ederek CHP'ye üye oldu. Listeleri 31 Mart seçimleri öncesinde İmamoğlu ile 3 ayda 171 kez bir araya gelen Azad Barış getirdi. İmamoğlu'nun onayıyla PKK ile kent uzlaşısı sağlandı. Barış'ın kullandığı GSM hattında yapılan HTS dökümlerinde PKK terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından kaydı bulunan 352 kişi ile irtibatının olduğu ortaya çıktı. Barış'ın 53 kez yurtdışına çıkış kaydı bulunduğu, örgütün tepe yönetimiyle irtibatını Avrupa üzerinden sağladığı belirtildi. Ağustos 2022'den sonra hiçbir geliri bulunmayan Barış'ın hesabına 2022 yılında 1 milyon 298 bin dolar, 2024 yılında ise 1 milyon 18 bin 500 lira yatırıldı. İstihbarat raporlarına göre, Barış bu parayla kapatılma tehlikesinde olan HDP'nin Ankara'daki binasını resmi olarak satın aldı, parayı ise Ekrem İmamoğlu verdi.