MSB: Türkiye Suriye’ye her alanda desteğe devam edecek

MilliSavunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" dedi. MSB kaynakları, Suriye'ye dair "Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi için temaslarımız devam etmektedir. Suriye'nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak savunma bakanlıklarında askeri danışman/irtibat personeli görevlendirilebilir. Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında Türkiye olarak her türlü desteğe hazırız. Suriye'de görev yapan unsurlarımızın gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilir. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.