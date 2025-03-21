Özel’den küstah tehdit, tehlikeli çağrı

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde izinsiz gösteri yapan gruba konuşan CHP Genel Başkanı Özgür parmak sallayarak Vali Davut Gül'ü tehdit etti. Özel, "İstanbul Valisi Davut Gül, sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur" dedi. Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet" derken bu skandal sözlere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki geldi. Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" dedi. Bu arada Saraçhane'de polise saldıran izinsiz göstericiler ile Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen gruba polis müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede 6 polis memuru yaralandı.