Sivas’ta FETÖ üyesi Gaybubet evinde yakalandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri sebebiyle firari durumda olan örgüt mensuplarının Gaybubet evleri diye adlandırılan gizli adreslerde saklandıkları ve faaliyetlerini bu evlerden sürdürdükleri tespit edildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.