Telefonunu bile almadan kaçmıştı! Murat Ongun’un firari kara kutusu Emrah Bağdatlı Almanya’da ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İSPALA SINIR KAPISINDAN KAÇTI

Gözaltına alınan 87 kişinin işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nde devam ederken, operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'ya bir türlü ulaşılamadı. Bağdatlı'nın 4 Mart sabahı İBB iştiraki Medya Aş'ye düzenlenen baskından bir gün sonra 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi. Bağdatlı'nın sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bıraktığı ortaya çıktı.

MİLYARLA İHALE ALMIŞ

Kara kutu Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi. Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

FİRARİ KARA KUTU ALMANYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında aranan firari Emrah Bağdatlı Almanya'da sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştı.