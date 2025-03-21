Terör operasyonu soruşturmasında İmamoğlu’na gizli tanık şoku! İBB çalışanı hepsini itiraf etti

İŞTE İBB ÇALIŞANI GİZLİ TANIĞIN İFADESİ

"Gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanının beyanları da soruşturma dosyasına girdi.

Gizli tanık, 2024 Yerel Seçimleri'nde, DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğinin şüpheli Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca gizli tanık, ifadesinin devamında, iki parti arasındaki bağlantıyı Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsünün başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığını, terör örgütüne müzahir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üzerinden alımlara Polat'ın aracı olduğunu anlattı.

"PKK ŞÜPHELİSİ KAMUOYUNU İMAMOĞLU LEHİNE YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Soruşturmada, şüpheli Azad Barış ile şüpheli Resul Emrah Şahan'ın çok sayıda buluşmalarının tespit edildiği, Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House danışmanlık ve anket araştırma şirketi üzerinden İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyanın yönlendirildiği belirlendi.

Soruşturmada hazırlanan bilgi notunda ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Anlatılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında, CHP'nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."