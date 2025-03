Vali Gül, Saraçhane’deki gösterilerde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gül'ün Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, ziyaret sırasında Vali Gül'ü telefonla arayarak yaralı polisler hakkında bilgi aldığı ve "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi. Vali Gül'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da eşlik etti.

İstanbul valiliği gözaltılardan sonra yaptığı açıklamada her türlü gösteri, toplanma ve basın açıklamaların yasaklandığına göre yaptığı açıklamada, "İstanbul genelinde 19 – 23 Mart tarihleri arasında her türlü gösteri, toplanma ve basın açıklaması Valiliğimizce yasaklanmıştır. Halkımızın huzur ve refahı için alınan bu karar, ilgili birimlerimiz tarafından kararlılıkla uygulanmaya devam etmektedir. Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda- devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek- hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir. İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır. Öte yandan vatandaşlarımızın, izinsiz gösterilerde protestocu gruplar içerisinde yüzlerini maskeyle gizlemeye çalışan provokatörlere karşı duyarlı olmaları, kendilerini emniyet güçlerimizle karşı karşıya getirebilecek her türlü olaydan kaçınmaları, şehrimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.