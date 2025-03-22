21 Mart bahar ve kardeşlik bayramı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda konuştu:

21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi, Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada; hep birlikte bu adımı atalım inşallah. Bunu Meclis'imizden de inşallah geçirdikten sonra adımı ona göre atacağız ve Cumhur İttifakı olarak bu günü tarihe kaydedeceğiz.

Nevruz, belli bir etnik grubun değil; Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle tüm milletimizin, tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz, ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, beden ve gönül birliğimizin en önemli nişanelerindendir. Nevruzun bu vasfını ve temsil ettiği değerleri daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Şimdi, bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum: Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında, her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İş Birliği Günü gibi, ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kabul edilmesini teklif edeceğiz.

NEVRUZ ATEŞİ BAŞKAN'DAN

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'yla birlikte nevruz ateşini yaktı. Nevruz geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu. Erdoğan, Türk cumhuriyetlerinden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle çadırların kurulduğu alanda bekleyen gençlerle de sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle nevruz ateşini yaktı. İlk olarak Zorlu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPALIM



BUGÜNDEN sonra nasıl ki tabiat, bütün renkleriyle, bütün çeşitlilikleriyle, bütün zenginlikleriyle birlikte yeşerip bereketleniyorsa, millet olarak biz de inşallah yeni başlangıçlara yelken açıyoruz. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda, bazı kritik eşikleri hamdolsun suhuletle geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyletmeden, bu mücadelenin son düzlüğünün de aşılacağına inanıyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Zaza'sı, Çerkes'i, Laz'ı, Abaza'sıyla seksen beş milyonun kardeşliğine vurulan kanlı bir hançeri söküp, bölgemizde tam bir asır sonra yeniden kanla çizilmek istenen haritalara "dur" diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu, şerefini, bahtiyarlığını yaşayan herkesi, terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için güç birliği yapmaya davet ediyoruz.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: İŞARET ETTİĞİN SOKAK ÇIKMAZ!



Ramazan-ı şerif ile nevruzu birlikte idrak ettiğimiz böylesi özel bir günde, İstanbul'daki bir yolsuzluk bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. CHP Genel Başkanı'nın işaret ettiği sokak, unutmayın, çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekârlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı adres göstermek, vahim bir sorumsuzluktur. CHP'nin, yalnızca belediyelere çökmüş haramilerle değil; marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına kesin bir mesafe koyması gerektiği açıktır. CHP Genel Başkanı Sayın Özel, marjinal sol örgütlerin ve belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine; çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. Şunu da unutmasınlar: Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Eğer yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı ve belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız, çıkın milletin huzurunda açıklayın. Şayet yüzünüz varsa, şayet içinize sindirebiliyorsanız; çıkın, balya balya para kulelerini bu millete izah edin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi hâline getirmesine biz asla izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah etmeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, mandacılığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.