Adıyaman’da ‘Villa Köy’ler yükseliyor

Depremde büyük hasar gören Adıyaman'da kırsal alanda tek katlı müstakil 'Villa Köy'ler yükseliyor. Yeniden inşa edilme süreci devam eden Külafhöyük Köyü'nde köylülerle bir araya gelen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 34 köy evinin yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

220 VİLLA YAPILACAK

Ilıcak Köyü'nde ise betonarme ve hafif çelik konstrüksiyondan olmak üzere iki tip köy evi yapıldı. Merkeze bağlı Bebek Köyü'nde de muhteşem bir mimari ile inşa edilen 25 adet köy evinin hizmete girmesine çok az kaldı. Bebek Köyü'ndeki evler hafif çelik konstrüksiyondan yapıldı. Doyran Köyü'nde de sona yaklaşıldı. Paşamezrası Köyü ile Akpınar Köyü'ndeki 90 köy evi de diğer köyler gibi anahtar teslimi için geri sayıma başladı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan tarafından Belören Beldesi'nde 71 köy evinin anahtar teslimi ise iki hafta önce yapıldı. Merkeze bağlı Büyükkırıklı Köyü'nde de 19 köy evinin yapımı tamamlandı. Samsat Uzuntepe Köyü'nde de 52 köy evi yakında hizmete girecek.