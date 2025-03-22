Anlaşma olmazsa konak’ta grev var

İzmir'de Buca, Bayraklı, Karabağlar derken bir kriz de CHP'li Konak Belediyesi'nde patlak verdi. Konak Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sodemsen, işçiler arasındaki statü gruplarının birleştirilmesini önerince işçilerin örgütlü olduğu Genel İş Sendikası yöneticileri görüşmenin yapıldığı salonu terk etti. Sendika, 10 dönemdir var olan statü gruplarının birleştirilmesi halinde çalışanların ücretlerinde kayıplar olacağını belirtip teklifin yok hükmünde olduğunu açıkladı.

İŞÇİLERE SMS GÖNDERİLDİ

Sodemsen, 10 dönemdir devam eden statü gruplarının kaldırılarak işçilerin 4 ana grupta toplanmasını önerdi. Sodemsen'in teklifine tepki gösteren Genel İş Sendikası 5 Nolu şube yönetimi 10 dönemdir var olan statü gruplarının birleştirilmesinin, çalışanlar için büyük bir ücret ve hak kaybına yol açacağına vurgu yaptı. Bu nedenle, ücretlere yönelik yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtti. Sodemsen'in ısrarcı olması üzerine sendika teklifin yok hükmünde olduğunu belirtip görüşmenin yapıldığı salonu terk etti. Sendika tarafından işçilerin cep telefonlarına gönderilen SMS mesajında işçilere kabul edilen maddeler hakkında bilgi verildi. İşçilere ödenen ikramiye konusunda işverenin herhangi bir teklif sunmadığını belirten sendika, prim, arazi tazminatı, kreş yardımı, sünnet yardımı v.b. sosyal yardımlarda ise yüzde 12'lik bir artışın öngörüldüğünü belirtti. Sodemsen'in yevmiyeler konusunda ise tüm statü gruplarını birleştirip 4 ana grupta toplayarak teklif verdiğini belirten sendika, "Sodemsen yetkililerine, verilen teklifin bizim açımızdan yok hükmünde olduğunu belirtip 10 dönemdir var olan statü gruplarının birleştirilmesinin ücretlerde kayba sebebiyet vereceğini ifade ettik. Ardından da ücretlere verilen teklifi reddedip masadan ayrıldık" İfadelerine yer verildi. Şimdi tüm gözler önümüzdeki süreçte yapılacak yeni görüşmeye çevrildi. Eğer bu görüşmeler de anlaşmazlıkla sonuçlanırsa sendika işyerine grev ilanı asacak. Böylece 60 günlük yasal süreç de başlamış olacak. Eğer bu 60 günlük süre içinde taraflar el sıkışmazsa sendika örgütlü olduğu işyerlerinde işi durdurup greve çıkabilecek.