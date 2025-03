Ata tohumu ektiler yönetici oldular

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Ankara'daki etkinlikte down sendromlu çocuklar toprakla buluştu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, ata tohumlarını toprakla buluşturarak hem çocuklarla faydalı bir etkinlik yapıldığını hem de güzel vakit geçirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 1 günlüğüne görevini down sendromlu Ege Han Sınav'a bıraktı.

Erzurum'da hayallerini gerçekleştirmek için Kaymakam Abdullah Kurt'tan iş isteyen down sendromlu Kısmet Pala, iş başı yaptı.

Samsunspor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, antrenman öncesi özel misafirlerini ağırladı. Down sendromlu çocuklarla bir araya gelen futbolcular, neşeli anlar yaşadı.

Bolu'da 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında Down sendromlu Çağrı Özkoparan (27), görev yaptığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 1 günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Görevi l Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'den alan Çağrı Özkoparan, "Her sabah görüyordum; bugüne, bu özel günde bana nasipmiş. Normalde temizlik işleri yapıyorum. Çöpleri atarım, koridorları silerim, süpürürüm. Ondan sonra mescitlere bakarım. Öyle vakit geçiririm. Allah nasip etti inşallah, bugün de müdür oldum. Güzel bir duygu. İlk defa böyle bir şeyi yaptım, gurur verici" dedi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla 4 down sendromlu öğrenci, trafik denetimi yaptı, polis memurlarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.