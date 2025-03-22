Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek

Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem Bosna-Hersek'te merkezi yönetimle ayrılıkçılar arasındaki gerilimdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini, artan gerilimin Bosna- Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini belirten Erdoğan, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Erdoğan, Bosna- Hersek'te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna-Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.