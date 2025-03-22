Ekrem İmamoğlu’nun şirketiyle ilgili şok MASAK raporu ortaya çıktı! FETÖ’cü isme 10 milyonluk danışmanlık

İstanbul'da yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 91 şüpheli gözaltına alındı.



Yakalanan isimlerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nde sorgu işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna istinaden İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konuldu.

ŞAŞIRTAN MAL VARLIĞI ARTIŞI

Operasyonun hazırlık sürecinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturmada yer alan şüphelilerinin mal varlığı ve para transferleriyle ilgili çalışma yapılarak detaylı rapor hazırlandı. Hasan İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak olduğu, yüzde 60 hissesi 27 Haziran 2019'da İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında hazırlanan raporda 3 yıldaki mal varlığı artışı dikkat çekti.

ŞİRKET 117 TAŞINMAZ ALDI

MASAK raporunda Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere, toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. Milyon dolarlık alımlarla ilgili raporda en dikkat çeken nokta ise para kaynağı oldu.

PARA ARTIŞ KAYNAĞI BELİRSİZ

Mali Suçları Araştırma Kurulu uzmanları tarafından şirketin mali kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde 3 yılda alımı yapılan 117 taşınmazın alındığı paranın kaynağı bulunamadı. MASAK raporuna alınan taşınmazların sebepleri ve para artışları kaynağı belirsiz olarak kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi.