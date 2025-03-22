Emine Erdoğan'dan "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, 2 yıl önce milli bir sorumluluğu yerine getirmek niyetiyle yola koyulduklarını ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde "Ulusal Su Verimliliği Seferberliğini" başlattıklarını belirtti.

Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen Su Verimliliği Zirvesi'nde, bu doğrultuda belirlenen hedefleri ve stratejileri pekiştirmek için bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zira su stresi altında olan bir ülke olarak, gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz. Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmaması için bugün, fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirmeliyiz. İşe 'su verimliliği' kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız. Bu yaklaşımı, kent yönetimine, endüstriye, tarıma ve bireysel hayatlarımıza yaymalıyız. Zira su, emanetimiz, mirasımız, milli meselemizdir. Yediden yetmişe herkesi, Su Verimliliği Seferberliğinde yerini almaya davet ediyor, bugün imzalanan işbirliği protokolünün ve zirvenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programına, destekleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin fotoğraflara da yer verdi.