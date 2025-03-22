Emine Erdoğan’dan Dünya Su Günü’nde ’su seferberliği’ çağrısı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen '22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi'ne katıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve YÖK Başkanı Erol Özvar valiler ve uluslararası STK temsilcileri katıldı.

'İŞ İŞTEN GEÇMEDEN TEDBİR ALMAK GEREKİR'

Zirvenin açılışında konuşan Emine Erdoğan, "Susadığınızda kuyu açmak için çok geçtir. Yani bir sorun kapımıza dayanmadan yaklaşan tehlikenin ayak seslerini duymak ve iş işten geçmeden tedbir almak gerekir. Bildiğiniz gibi ülkemiz, Akdeniz iklim kuşağında yer alıyor, dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerine çok fazla maruz kalıyor. Önümüzdeki yüz yıl içinde su kaynaklarımızın yüzde 25'e varan oranlarda azalabileceği ön görülüyor. Biz, halihazırda su stresi altında bir ülkeyiz. İşe su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız. Su verimliliği, asgari miktardaki sudan azami fayda sağlamaktır. Diğer bir deyişle, su kayıplarını önlemek, israfı engellemek ve tek bir damla suyu bile ziyan etmemektir. Bu yaklaşımı kent yönetimine, endüstriye, tarıma ve bireysel hayatlarımıza yaymaktır" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her alan için belirlediği bazı hedefleri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bugün itibarıyla su kayıplarımız yüzde 32 seviyesindedir. Bu kaybı, 2030'da yüzde 25'e düşüreceğiz. Endüstride verimliliği 2030'da, yüzde 30'a yükselteceğiz. Tarımsal sulamada, şu anda yüzde 50 olan verimliliği 2030'da yüzde 60'a çıkaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Programa katılan kadın çiftçilerden verimli su kullanımı meselesini sahiplenmelerini isteyen Erdoğan, "Sizler toprağın, bereketin, nimetin dilini en iyi bilenlersiniz. Toprağımız gibi, suyumuz da sizlere emanettir" dedi.

Bireysel su kullanımında verimliliğin sağlanması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün ülkemizde kişi başı günlük su kullanımı 150 litredir. Gelin, milletçe bu oranı 2030'a kadar 120 litreye indirelim. Musluktan akan suyun, 85 milyonun ortak hayat kaynağı olduğunu unutmayalım. Evlerimizde, iş yerlerimizde, gittiğimiz tatillerde kullandığımız her damla sudan en yüksek verimi almaya çalışalım."

'SUYA VEFA, NİMETE HÜRMET, HAYATA SADAKAT İLKESİYLE HAREKET EDELİM'

Emine Erdoğan, bir kişinin diş fırçalarken günde 25, el yıkarken 23, çamaşır makinesinde ön yıkama yaparken ise 4 litre suyu israf ettiğini dile getirerek, "Aslında birkaç davranış değişikliği ile bu suyu kurtarmak ne kadar kolay değil mi? İnanın su verimliliği uygulamalarının hepsi elimizden gelir. Biraz dikkatle 2030 yılı hedeflerimizi rahatlıkla başarabiliriz. İstanbul'un 11 yıllık su ihtiyacına karşılık gelen 12,4 milyar metreküp suyu kazanabiliriz. O halde suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket edelim" diye konuştu.

Su kıtlığının, giderek daha fazla ülke için birinci gündem maddesi haline geldiğinin altını çizen Erdoğan, "Büyük ekonomiler, su kaynaklarını yönetmek, korumak ve güvence altına almak için daha fazla yatırım yapıyorlar. Kısacası bugün su, küresel olarak tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bizim su ile hürmet ve muhabbet üzerine kurulu derin bir medeniyet ilişkimiz vardır. Su, ilahi bir armağandır. Yaradan'ın üzerimizdeki şefkatidir. Bize bir bardak su ikram edene 'Su gibi aziz ol' deriz, çünkü su kutsaldır. 'Su verenlerin çok olsun' deriz, çünkü su bedenlerin ve ruhların tesellisidir. 'Ölmüşlerinin canına değsin' deriz, çünkü suyun sevabı, ahirete ulaşacak kadar büyüktür. O yüzden, tenha yol kenarlarında bile, olur da susayan biri çıkarsa, su içsin diye hayratlar yapılmıştır. Bir damla suda yaşamımız, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, hülasa tarihimiz gizlidir. Milletimizin hiçbir zaman, bu nimetten mahrum kalmamasını, Allah'tan niyaz ediyorum. Yediden yetmişe herkesi, su seferberliğinde yerini almaya davet ediyorum."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMSİLCİLERİ VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın da konuşma yaptığı programda, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach'ın program için gönderdiği video mesajlar izlendi.

'SU VERİMLİLİĞİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ' İMZALANDI

Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu'nun (TÜMATA) müzik dinletisi ve video gösterimleriyle süren programda, Dünya Su Günü Resim, Kompozisyon, Fotoğraf, Afiş Yarışması'nın birincilerine ödülleri, Emine Erdoğan tarafından takdim edildi.

Erdoğan, su verimliliği alanındaki çalışmaları dolayısıyla 'Kentler Susamadan Su Verimliliği' kategorisinde ödüle layık görülen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve taksi şoförü Salih Altunışık'a, 'Çarklar Durmadan Su Verimliliği' kategorisinde Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ali Kibar'a ve 'Toprak Çatlamadan Su Verimliliği' kategorisinde ise çiftçi İlknur Gül'e plaket takdiminde bulundu.

Ödül töreninin ardından 'Su Verimliliği İş Birliği Protokolleri' gerçekleşirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve YÖK Başkanı Erol Özvar protokole imza attı. Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin etkileri ve verimsiz su kullanımı nedeniyle gelecekte dünyayı bekleyen kuraklık felaketini önlemek amacıyla hazırlanan simülasyon gösterimine de katıldı.

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle buzulların erimesine dikkat çekmek amacıyla yavaş yavaş eriyen buzdan yapılmış dünya formunda tasarlanan enstalasyonu ziyaret eden Erdoğan, yanlış ve doğru su kullanımı alışkanlıkları üzerinden örneklemeler yaparak çocuklara suyun önemi ve doğru kullanımı hakkında bilgi veren 'Küçük Su Damlası' adlı tiyatro oyununu izledikten sonra, Osmaniye Şehit Veli Demiryürek Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkıyı dinledi.

Erdoğan, alandaki Adana Akıllı Su Yönetim Sistemi ve Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'ne ait anlatım maketlerini inceleyip, maketler hakkında bilgi aldı. Program aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.