Gine Bissau ile ticaret hacmi artırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embola ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Görüşmenin ardından iki lider birlikte iftar açtı.

BOSNA-HERSEK'E GÜÇLÜ DESTEK

Bu arada, Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi yaptı. Merkezi yönetimle ayrılıkçılar arasındaki gerilimin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin, Bosna- Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini belirtti.