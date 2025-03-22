İmamoğlu’nun emniyetteki 121 sayfalık ifadesi ortaya çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı. Suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları ile ilgili 121 sayfa ifade veren İmamoğlu'nun ifadesi 4 saat 15 dakika sürdü. İmamoğlu ifadesinde yöneltilen birçok soruya 'Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum' diye cevap verdi. İmamoğlu MASAK raporuyla ilgili sorulara ise raporun eline ulaşmadığını, inceleme yapamadığını bu nedenle cevap vermeyeceğini söyledi. Tterör suçlamalarıyla ilgili de ifadesi alınacak İmamoğlu ve diğer 89 şüphelinin bugün saat 21.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

ÖZEL KASALARA EL KONULDU

Öte yandan Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Ooperasyon kapsamında Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 şüpheliye ait 11 banka kasasına el konulduğu belirtildi. -