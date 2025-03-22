İstanbul Barosu’nda başkan ve yönetimin görevine son verildi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verildi.Terör sicilleri kabarık olan iki teröristin öldürülmesinde devleti savaş suçu işlemekle itham eden İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ikinci celsesi dün görüldü. İstanbul Baro BaşkanıKaboğlu ile bir kısım avukat savunma yaptı. Savunmaların ardından Kaboğlu, reddi hakim talebinde bulundu. Avukatlar daha sonra duruşma salonundan ayrılarak adliyenin atrium alanında toplandı. Kararını açıklayan mahkeme, avukatların reddi hakim talebini reddederek davanın kabulüne hükmetti. Mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin görevlerine son verilmesine ve en geç bir ay içerisinde yeniden seçim yapılmasına karar verdi. Kaboğlu ve ekibi karara tepki göstererek adliyenin önünde eylem yaptılar.