İyiliğe adanmış ömürler

Adana'nın Feke ilçesindeki Akoluk Camii'nde görev yapan imam Muhammed Doğaç, 2021 yılında eşiyle birlikte köye geldiklerini belirterek "Köyde cemaatin eksikliğini gördük eşimle birlikte kapı kapı tüm haneleri dolaştık gül verdik ve camiye davet ettik. Yazın okulların tatil olmasından sonra çocuklarımızı camiye getirmek için 'Cami market' projemiz ile yiyecek içecek ikram ettik. Sonra cami oyuncak reyonu kurduk ve hediyelerle çocuklarımızı camiye çekmek istedik. Pamuk şeker makinesi aldık. Kur'an öğrenen çocuklara buradan hediye veriyoruz" dedi. İmam Doğaç, mahallede zihinsel ve bedensel engelli vatandaşları da camiye katılımını sağlamak amacıyla 'Engelsiz Cami' projesini hayata geçirdi. Özellikle tekerlekli sandalye kullanan vatandaşları camiye taşıyan Doğaç, onlarla birebir ilgilenerek Kuran-ı Kerim öğreterek dini eğitimler vermeye devam ediyor.

EVLERİ YENİLEDİLER

İmam Doğaç tarafından evleri yenilenen 78 yaşındaki Menekşe Akoluk, "Benim hayatımı kurtardı. Mağarada gibi yaşıyordum. Tuvalette sürekli düşüyordum. Onu değiştirmekle başladı ve bana çok güzel bir ev hazırladı. Mağara gibi evden güzel bir eve çıktık. Allah razı olsun ondan evladımız gibi oldu" diyerek duygularını ifade etti. Down sendromlu Savaş Yavuz'un annesi Fatma Yavuz ise evlerinin eksiklerini giderdiği için çok mutlu olduklarını ifade etti.

YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Konya'da vaizlik yapan Fatma Hale Sağım, ders verdiği öğrencileriyle birlikte kurduğu yardım derneği ile ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıyor. Sağım'ın hayatının dönüm noktası ise Kovid-19 süreci oldu. Pandemi döneminde bir araya gelinerek ders verememesi üzerine bir şey yapmalıyım diyerek yola çıkan Sağım, sosyal medya üzerinden dersler vermeye başladı. Burada bir öğrencisinin, ders görebilmeleri için tablete ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine harekete geçti. Sağım, yaptığı paylaşımdan kısa süre sonra yardımın geldiğini gördü. Bir tablet kısa sürede yüzlerce tablete dönüştü. Daha sonra ev eşyası, gıda, kıyafet, kira yardımı, evlenmek isteyen gençlere yardım, öğrencilere burs gibi yardımlarda bulunulmaya başlandı.



GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURDU

YARDIM kampanyası çığ gibi büyüyünce Sağım, öğrencilerinden oluşan 100 kadın gönüllü ile birlikte 3 yıl önce 'Önce İyilik Derneği'ni kurdu. Nerede ihtiyaç varsa kadınlarla birlikte oraya koşan Sağım, hem yardım ulaştırdıkları kişilerin hem de kendilerinin mutlu olduğunu söyledi. Fatma Hale Sağım, "Birinin evini ısıtın ki rabbim de sizin gönlünüzü ısıtsın. Biz buna inandık, bu şiarla yolumuza devam ediyoruz. Öğrencilerimle birlikte yol yürüyoruz. Asrın felaketi depremlerin ardından bölgeye yardım ulaştırdık. İhtiyaç sahiplerine konteyner gönderdik. Suriye'ye TIR'larla yardımlarımızı ulaştırdık. Gazze için Kızılay ve AFAD ile birlikte çalıştık. Kastamonu Bozkurt sel bölgesine yardım ulaştırdık" dedi.