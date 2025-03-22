Mahir Polat’ın ifadesi ortaya çıktı! ‘İBB Genel Sekreter Yardımcısı DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı sağladı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesideki yolsuzluk soruşturmasında yakalanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın cep telefonlarının şifrelerini vermediği öğrenilmişti. Gözaltına alınan Polat'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Polat ifadesinde eski HDP eş genel başkan yardımcısı ve PKK KCK terör örgütünün ideolojik alan sorumlusu Azad Barış ile yaklaşık 4 yıl önce bir kafe ortamında tanıştığını, konumu nedeni ile bu tür kişi ve kurumlar ile irtibatlı olabileceğini ancak bu kişi ile irtibat kurmadığını öne sürdü.

Terör suçlarından adli, idari işlem gören farklı 116 kişiyle irtibatı bulunan Polat, söz konusu kişilerin örgütsel durumlarını bilme imkanı olmadığını, ancak belediyedeki görevinden ötürü çok sayıda insanla irtibatlı olduğunu söyledi.

'DEM İLE CHP ARASINDAKİ BAĞLANTI MAHİR POLAT'

Gizli tanık İlke, Polat hakkındaki beyanında, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. DİAYDER isimli dernek üzerinden alımları da Mahir Polat aracı olduğunu konu ile ilgili kamuoyunda haberler yansıdı. Dernek kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler bulunuyordu. Bu kişiler işe alındı" ifadelerini kullandı. Polat söz konusu ifadeye ilişkin, "Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Benim partiler arası bağlantıyı sağlama iddiasını kesinlikle reddediyorum. Benim siyasi bir konumum yoktur. Bürokrat olarak bir geçmişim vardır. İBB kapsamında bir bürokrat olarak çalışmış ve bu görevler dışında görevi olmayan birisiyim. Her türlü imam, gassal vb. personel alımları belediyeye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı uhdesindedir. Ancak benim bu başkanlıkta herhangi bir yetkim ve konumum yoktur. Bu nedenle işe alım konularında herhangi bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

'SADAKA NİYETİNE GÖNDERDİM'

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporunda, Polat'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama ve adli kaydı bulunan 2 şüpheliyle para transferi olduğu tespit edildi. Polat söz konusu para trafiğinin sorulması üzerine şüphelileri sosyal medyadan tanıdığını, şüphelilerin yardım talep etmeleri üzerine sadaka niyetine gönderdiğini öne sürdü.