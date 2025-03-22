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Giriş Tarihi: 22.3.2025 20:38

MHP lideri Devlet Bahçeli'den sanatçı Filiz Akın için taziye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli hayatını kaybeden sanatçı Filiz Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den sanatçı Filiz Akın için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi hesabı X üzerinden 82 yaşında hayatını kaybeden Filiz Akın için taziye mesajı yayımladı.

Lider Devlet Bahçeli paylaşımında, "Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den sanatçı Filiz Akın için taziye mesajı
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