Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül’de açılacak

Yeni atanacak öğretmenlerin eğitim görecekleri Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin detaylar netleşiyor. Bakanlık tarafından kurulacak akademiler öğretmen, yönetici, diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirleyerek, gelişen şartlara göre güncelleyecek. Öğretmenlere, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, değerler, dijital yeterlilikler kazandırılacak. Binaların büyük çoğunluğu aynı zamanda konaklamaya imkân tanıyacak. Mekânlar öğretmen adaylarının kolaylıkla erişebilecekleri lokasyonda yer alacak. Ankara ve İstanbul'da Akademi mutlaka açılacak. 1 Eylül'e kadar binalar hazır hale gelecek.