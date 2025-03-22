Milyarlarca liralık vurgun A.Ş.

İBB'ye yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda zanlıların vurgun yaptığı bir alanın ise İBB'ye ait açık hava reklam mecraları olduğu ortaya çıktı. Yapılan yolsuzluğun milyarlarca lirayı bulduğu öğrenildi. İhalelerin hep aynı firmalara verildiği, rüşvet paralarının da İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı Vedat Şahin'e elden teslim edildiği, ikilinin para dolu çantalarla toplantılara girerken görüntülerinin de soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. 2021 yılında reklam sektöründe faaliyet gösteren Sedat Kapudağı adlı bir reklamcının ihbarıyla başlayan soruşturmada, İçişleri Bakanlığı tarafından 245 sayfa tevdi raporu hazırlandı.

16 Ağustos 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raporu aldıktan sonra soruşturma derinleşti. Çıkar amaçlı suç örgütünün açık hava reklam sektörüne ilişkin ağırlıklı olarak Kültür A.Ş. ile bir kısım Medya A.Ş. ihalelerinde yolsuzluklar yaptığı, bu şekilde paylaşılan yolsuzluk toplam tutarının 68 milyar lirayı bulduğu öğrenildi. Bu yolsuzlukları çıkar amaçlı suç örgütünde İmamoğlu'nun 1. halkasında yer alan örgüt yöneticileri Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yönettiği, Ongun'un bu süreci Kültür A.Ş. Yönetim Başkanı Gürkan Akgün, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, İpek A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve Kültür A.Ş. Reklam Daire Başkanı Kaan Sürmgöz ile organize ettiği ortaya çıktı. Açık hava reklam ihalelerinin büyük bölümünün dört odak arasında paylaştırıldığı, bu firmaların suç örgütü kasalarından Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya A.Ş. ve Urban Medya A.Ş., Murat Kapki'ye ait MSO Reklam A.Ş. ve Sin Medya A.Ş., Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya ile İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon A.Ş. ve Vizyonkent A.Ş. olduğu tespit edildi.