Nevruz ateşi barışa yandı

Tabiatın uyandığı, toprağın canlandığı, doğanın yenilenip yeşile büründüğü baharın müjdecisi olan Nevruz, yüzyıllardan beri çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ta kutlanan ve "yeni gün" anlamına gelen Nevruz, Orta Asya halkları tarafından kullanılan 12 Hayvanlı Takvim ve Güneş Takvimi'ne göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar Nevruz'un geçmişinin 2 bin yıldan önceye dayandığını, milattan önceki 3. yüzyıldan başlayarak kutlandığını belirtiyor. 10. yüzyılda Buhara'da yaşayan Ebu Bekir Nerşahi'nin "Buhara Tarihi" adlı eserinde Nevruz'un Buhara'da kutlanan en önemli bayramlardan biri olduğu anlatılıyor. Eserde İslamiyet öncesinde de Nevruz'un bölge halklarınca kutlandığı kaydediliyor.

KARDEŞLİK HALAYI

Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliğinde coşku hâkimdi. Merkez Bağlar ilçesinde etkinliğin yapılacağı Nevruz Parkı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte, vatandaşlar ateşin üzerinden atladı. Sanatçıların sahne aldığı etkinlikte halaylar çekildi. Kars'ta, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ve Yenişehir Ortaokulu halk oyunları ekibi gösteri sundu.

ÖRSTE DEMİR DÖVDÜLER

Ardahan ve Kars'ta, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ardahan'daki kutlamalar, valilik önünde düzenlenen yürüyüş programıyla başladı. Daha sonra Milli Egemenlik Parkı'nda devam eden kutlamalara katılanlar, örste demir dövüp yumurta tokuşturdu. Nevruz Bayramı, Sinop Üniversitesi'nde geleneksel etkinliklerle kutlandı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Nevruz'un doğanın uyanışını simgelediğini ve Türk kültüründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

KERKÜK'TE NEVRUZ NEŞESİ

Nevruz Bayramı Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli yerlerinde kutlandı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kent merkezindeki tarihi Kerkük Kalesi'nde geniş katılımlı etkinlik düzenlendi. Kalenin yanında Baba Gürgür ve Şorvah parklarında kutlamalar güvenlik önlemleri altında yapıldı. Zeytin Dalı Harekâtı'yla terörden arındırılan Afrin'in Basuta bölgesinde toprağın uyanışı, baharın gelişi, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan Nevruz Bayramı şenlikleri düzenlendi. Suriye'nin kuzeyindeki Afrin başta olmak üzere birçok bölgede Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Zeytin Dalı Harekâtı'yla terörden arındırılan Afrin başta olmak üzere geleneksel kıyafetleri giyen vatandaşlar, meydanlarda ve dağlarda büyük ateşler yakarak halay çekti, müzik eşliğinde kutlamalar gerçekleştirdi.

ORTA ASYA'DA COŞKU HÂKİM

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı. Bakü'deki kutlamaların adresi tarihi İçerişehir oldu. Kırgızistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, ülkenin tüm ana meydanlarında geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Bişkek Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Nevruz Bayramı dolayısıyla Turdakun Usubaliyev Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenledi.