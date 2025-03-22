Osmaniye’de anahtar sevinci: 41 köy evi teslim edildi

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremzedeler için yapılan 41 köy evinin anahtarları Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Düziçi Pirsultanlı Köyü'nde yapımı tamamlanan evlerinin anahtarlarını sahiplerine veren Vali Yılmaz, "Hemşerilerimizi, konutlarına kavuşturmak, onları huzur ve mutluluk içinde evlerinde oturduklarını görmek, onları gülümsetebilmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Pirsultanlı Köyü'nde 55 konutun 41 tanesi tamamlandığını, 14 konutun da yapımının devam ettiğini ifade eden Vali Yılmaz, "Yapımı devam eden konutlarımızı da en kısa zamanda teslim edeceğiz. Bu yılın sonuna kadar konutlarımızın yüzde 99'unu tamamlayacağız, hemşerilerimizi teslim etmiş olacağız. Heyecanla, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bütün hemşerilerimiz konutlarına kavuşuncaya kadar bu çalışmalarımız hızla devam edecek" diye konuştu.

Yeni yuvalarının anahtarlarını teslim alan vatandaşlar ise, "Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel ev yapmışlar. En kısa sürede evlerimize taşınacağız ve iki bayramı bir arada yaşayacağız" dedi.