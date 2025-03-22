Özel kasalara el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 şüphelinin kasalarına el konuldu. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi. Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

İMAMOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Bu arada İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi dün tamamlandı. İmamoğlu ve beraberinde 89 şüphelinin bugün saat 21.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi. Yunus Emre KAVAK -



İMAMOĞLU PARA SAYILIRKEN 3 KEZ ARADI

CHP'liler tarafından bir avukatın ofisinde oluşturulan para kuleleri ile ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. İmamoğlu A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın para sayma sürecine baştan sona İmamoğlu adına nezaret ettiği; İBB Spor Başkanı Fatih Keleş'in de avukatlık ofisinde satın alma sürecindeki ödemeye katıldığı saptandı. Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun akrabası, Fatih Keleş ise kasası olarak biliniyor. Baz çalışmalarında her iki ismin o gün avukatlık ofisinden Ekrem İmamoğlu'yla 3'er kez telefonda görüştüğü ortaya çıktı. SABAH