Cep telefonu şifresini vermemişti… Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın ifadesi ortaya çıktı!

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan oldu. Şahan'ın soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

Şahan kendisine, eski HDP eş genel başkan yardımcısı ve PKK KCK terör örgütünün ideolojik alan sorumlusu Azad Barış sorusuna, "Soru olarak yönelttiğiniz isnatlara karşı detaylı savunmalarımda soruşturma savcısına ayrıntılı cevap vereceğim. Bana sorulan bu soruya ifade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım" yanıtını verdi.

TERÖR SUÇLARINDAN İŞLEM GÖREN 90 KİŞİYLE İRTİBAT



Soruşturma kapsamında terör suçlarından adli, idari işlem gören farklı 90 kişiyle irtibatı tespit edilen Şahan, soruya cevap vermeyerek savcılık ifadesinde savunmasını vereceğini söyledi. Şahan, kendisine gösterilen HTS dökümlerinde ortaya çıkan Azad Barış'la gerçekleştirdiği 17 irtibata ilişkin de cevap vermedi.

RÜŞVET ÇARKI İÇİN KURULDU PKK'LILAR İŞE ALINDI



Gizli tanık Meşe, Şahan hakkında verdiği ifadesinde, "Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediyesi oluşumunun bir parçasıdır. İBB'de ilk görevine Bimtaş A.Ş'de başlamıştır. Şahan 2020'de Marksist yapıda bir solcu, aynı zamanda böyle kitlelere destek veren bir insandı. Bimtaş Genel Müdürlüğü döneminde bu tip yapıların, IPA ve Bimtaş'da yer bulmasına olanak sağlamıştır. BİMTAŞ'ın başındaydı. Kendisi radikal solcu bir insan olup PKK sempatizanı olduğunu da biliyorum. BİMTAŞ'tan sonra İstanbul Planlama Ajansı'nın başına geçti. İPA'yı yeni bir rüşvet çarkı oluşturmak için kurdular. Şahan buradaki personel alımlarında ağırlıklı olarak PKK sempatizanı kişileri işe aldı" dedi.

'AZAT'IN EŞİNİN TEYZESİ OKUMAMA ÇOK FAYDA SUNDU'



Şahan ifadesinin devamında, "Azad Barış 2019'da HDP partisi resmi görevlisi iken İBB de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştım. Sonrasında Azat'ın eşiyle akraba olduğumuz (kan bağı değil) eşinin teyzesi benim Ankara da okumama çok fayda sunan benim için çok değerli bir öğretmendir. O ilişkiyle yeniden tanıştık. Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır" diye konuştu.