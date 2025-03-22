Sokak çağrısı ile kaos hedefleyen Özgür Özel’den provokasyon itirafı: Attığınız havai fişekler polisi kör edebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmalarından gözaltına alınması sonrası vatandaşı sokağa çıkmaya çağırmıştı. CHP lideri, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." diyerek kaos planını açıkça duyurmuştu.
Özel'in çağrısı ile sokağa inen provokatörler polislere havai fişekle saldırdı
POLİSE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI
Özel'in çağrısı sonrası marjinal sol örgütler sahaya sürüldü. Polislere saldıran yüzleri maskeli grup, çok sayıda polisin yaralanmasına neden oldu. Marjinal sol örgütlerin başını çektiği grup, polislere havai fişeklerle de saldırı gerçekleştirdi.
ÖZEL KENDİSİ İTİRAF ETTİ: BİR POLİS KÖR OLURSA...
Halkı sokağa çağıran Özel, yaşananların ardından sahnelenen provokasyonu itiraf etti. Özel, Saraçhane'deki konuşmasında "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım" ifadelerini kullandı.