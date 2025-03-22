Sokak çağrısı ile kaos hedefleyen Özgür Özel’den provokasyon itirafı: Attığınız havai fişekler polisi kör edebilir

ÖZEL KENDİSİ İTİRAF ETTİ: BİR POLİS KÖR OLURSA...

Halkı sokağa çağıran Özel, yaşananların ardından sahnelenen provokasyonu itiraf etti. Özel, Saraçhane'deki konuşmasında "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım" ifadelerini kullandı.