SOM-J’den tam isabet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Kacır, "SOM-J, modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de SOM-J'nin zorlu koşullarda su üstü hedefini başarıyla vurduğunu belirterek, "Güçlü irade, yüksek teknoloji, tam isabet. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat, göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli" dedi. ANKARA