Asrın veri hırsızlığı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün kurduğu yolsuzluk çarkına asrın veri hırsızlığının da eklediği ortaya çıktı. 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'un bütün stratejik verilerini kopyalamak için talimat veren Ekrem İmamoğlu ve ekibinin "İstanbul Senin, İstanbul Kart, wi-fi" uygulamalarıyla suç olduğunu bile bile tüm İstanbulluların verilerini çaldığı belirlendi. Gizli tanık tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen ses kayıtlarında Murat Ongun'un başında olduğu ekibin yaptığı toplantıda "İstanbul Senin" uygulamasını cep telefonlarına yükleyen vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği, bu verilerin "Reklamist" firmasına ve diğer firmalara para karşılığında satıldığı, verilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve ilçe başkan adayları ile paylaşıldığı ortaya çıktı. Murat Ongun'un yönettiği toplantıda konuşan bilişim ekibi, İstanbulluların özel hayatının takibe alındığını, seyahat edenlerin gittikleri noktaları kameralarla eşleştirdiklerini, sistemi nasıl kurduklarını ve amaçlarının ne olduğunu tek tek anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinde bu sorulara cevabı ise "Ben bilmiyorum" oldu.