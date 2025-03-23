Bakan Göktaş’tan şehit ailesine anlamlı ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesini ziyaret etti. Göktaş, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin daima yanındayız" dedi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın kıymetli ailesiyle birlikte, devlet himayesindeki çocuklarımızı ziyaret ettik. Bizimle aynı anda 102 farklı çocuk evimiz daha şehit ailelerimiz tarafından ziyaret edildi. Büyük aile olmak işte tam da böyle bir şey; farklı hikâyelerden gelip aynı masanın etrafında buluşabilmek. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve milletimizin emaneti olan çocuklarımızın daima yanındayız" ifadelerini kullandı.Göktaş'ın paylaştığı görüntülerde, misafir olduğu evde bir tür zekâ oyunu olan mangala oynadığı dikkatlerden kaçmadı.