Bakan Yumaklı: "Denetimler bayramdan sonra da devam edecek"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Pendik Belediyesi ve Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Pendik Belediyesi Dolayoba Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Yumaklı, "Değerli kardeşlerim, dünyanın dört bir tarafına baktığımızda çok farklı ülkelerde belki de oruçlarını açmak için bir bardak suya bile ihtiyacı olan milletleri görüyoruz. Aziz milletimizin Ramazan'ın maneviyatına ve geleneklerine her zaman sahip çıkması bir tarafa, dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdur milletlere bu sofralardan dua edilmesi, onların da feraha kurtulmasının sağlanması için son derece önemli. Millet olarak birliğimizin, dirliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar kıymetli olduğunu da işte o coğrafyalardaki insanların hallerine baktığımızda çok daha yakından anlayabiliyoruz. Kutsallara saygısı olmayan, bütün insanlık değerlerini hiçe sayan vahşet tablolarını Gazze'de ve Filistin'de, dünyanın çok farklı coğrafyalarında görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMAK EN BÜYÜK HAKTIR"

Gıda denetimlerinin süreceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sofralarımızdaki bütün nimetlerin ve yiyeceklerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde sizlere ulaşması için sorumluyuz. Bu amaçla toplu tüketim yerlerinde, özellikle de Ramazan Bayramı öncesi çok fazla tüketilen şekerli mamullerden tutun pasta ve börek benzeri ne varsa bunlarla ilgili bir denetim başlattık. Denetimler bayrama kadar sürecek. Buradan sizlerin huzurunda bütün Türkiye'ye bunun duyurusunu yapmak istiyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Onlara bunu hak görmeyenler ya da kendilerine başka türlü menfaat sağlamak isteyenlerin her zaman için karşısında olacağız. Gözlerinin yaşına bakmayacağız ve 2 hafta boyunca devam edecek bu denetimlerimiz aynı şekilde bayramdan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu.