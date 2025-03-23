CHP’nin Cumhurbaşkanı ön seçiminde oy verme işlemi sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı. Oy kullanma saat 19.00'a kadar uzatıldı.

İKİ SANDIK KURULDU

Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda saat 08.00'de başlayan seçimlere parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Üyeler salondaki sandıklarda gidip oy kullanırken, vatandaşlar ise salon dışında açılan dayanışma sandıklarında oylarını kullandı.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

CHP'nin gün boyunca süren Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde saat 19.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından parti görevlileri oy sayımına başladı.