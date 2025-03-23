Diyarbakır’dan Kandil’e çağrı: Artık terörsüz Türkiye istiyoruz

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, Kandil'e kendini feshet ve silah bırak çağrısı geldi. Bu çağrıya yıllarca terörden büyük acılar yaşamış Diyarbakır halkından da destek var. Hendek olaylarında büyük yıkımın olduğu tarihi Sur ilçesinin sakinleri, PKK'nın bir önce kendini feshedip, silahlara veda etmesi gerektiğinin altını çizerek, Kandil'e çağrı yapıldı.Surda yaşayan Bekir Timuçin, Türkiye'nin enerjisinin büyük bir bölümünün yıllardır teröre harcandığını ifade ederek, "41 yıldır hem canlarımız gitti hem de ekonomimiz yıprandı. Biz yaşadık bunları, torunlarımız, yeni nesiller yaşamasın. Kandil çağrıları hiç beklemeden yerine getirsin. Terör biterse, bölge de, Türkiye de zenginleşir" ifadelerini kullandı. Tarihi ilçede yaşayan Cuma Kaya ise, "Bölgede artık huzurlu bir yaşam var. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bunun için de Kandil'e Diyarbakır'dan, yeter artık çağrısı yapıyoruz" dedi.Sur Hasan Paşa Hanı Esnafı Kadri Önalan, "Cumhur İttifakı'nın iki güçlü lideri tarafından başlatılan yeni sürecin arkasındayız. Cumhurbaşkanı bu yeni süreci tüm gücüyle destekliyor, çağrı yapıyor. Örgüt de gerekeni yaparak, bir an önce silahlarını teslim edip, İmralı çağrısını yerine getirmelidir" dedi.Sur sakinlerinden Evzel Demir, "On yıl önce buralarda çok acılar yaşandı. Artık, kan, gözyaşı ve acılar istemiyoruz. Örgüt gerek devletin gerekse İmralı'nın çağrısına karşı terörsüz Türkiye'ye destek versin. Yapılan çağrılara uysun. Yeter artık, terör bitsin" dedi. Emekli Alican Yılmaz da, "Buradan bölge insanı olarak ve 41 yıldır acılar yaşayan biri olarak çağrı yapıyorum, 41 yıl terörü yaşadık. Biz artık terörsüz bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz" dedi. Sur esnafından Şinasi Bozkuş, örgütün artık elini tetikten çekerek, barışa katkı sağlamasını beklediklerine dikkat çekti.