Emine Erdoğan, su verimliliği Zirvesi’nde konuştu: Suda verimliliği %60’a çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar The Address Otel'de düzenlenen "Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi" programına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Susadığınızda kuyu açmak için çok geçtir. Yani bir sorun kapımıza dayanmadan yaklaşan tehlikenin ayak seslerini duymak ve iş işten geçmeden tedbir almak gerekir. Bu nedenle suyun bitmeyecek bir kaynak olduğuna dair yanlış bir ön kabulle hareket ediyoruz.Kullanılabilir su miktarı olan yüzde 1'den payımıza düşen hayattır, vatandır, gelecektir. Bu yüzde 1, şimdi iklim değişikliğinin etkileri, kirlilik, kuraklık ve nüfus artışı gibi birçok tehditle karşı karşıya. Önümüzdeki yüz yıl içinde su kaynaklarımızın yüzde 25'e varan oranlarda azalabileceği öngörülüyor. Biz, halihazırda su stresi altında bir ülkeyiz. Bu gerçekle yüzleşmeyi daha fazla erteleyemeyiz.İşe su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlamalıyız. Su verimliliği, asgari miktardaki sudan azami fayda sağlamaktır.Bugün itibarıyla su kayıplarımız yüzde 32 seviyesindedir. Bu kaybı, 2030'da yüzde 25'e düşüreceğiz. Endüstride verimliliği 2030'da, yüzde 30'a yükselteceğiz.Tarımsal sulamada, şu anda yüzde 50 olan verimliliği 2030'da yüzde 60'a çıkaracağız inşallah.Tarımsal sulamadaki kayıpların önüne geçeceğinize, bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacağınıza yürekten inanıyorum. Toprağımız gibi, suyumuz da sizlere emanettir.Zirvenin önemli başlıklarından biri de bakanlıklar arası işbirliği protokolü oldu. Su verimliliğine yönelik atılacak ortak adımlar kapsamında 5 bakanlık ve 2 kurumla protokol imzalandı.Zirve kapsamında "Dünya Su Günü Resim, Kompozisyon, Fotoğraf ve Afiş Yarışması"nın kazananlarına ödülleri takdim edildi. Kompozisyon yarışmasında birincilik ödülünü Sabri Balcı, afiş yarışmasında Gökhan Şahiner, fotoğraf yarışmasında Muhammet Özen, resim yarışmasında ise Nisa Nur Yılmaz kazandı. Su verimliliğine dair yerel düzeyde hayata geçirilen başarılı uygulamaların da ödüllendirildiği programda, Afyonkarahisar Valiliği, "Kentler Susamadan Su Verimliliği" başlıklı projeyle plaket aldı. Taksi şoförü Salih Altunışık, araçlara perlatör dağıtımı sayesinde ödüle layık görüldü.TÜMATA Grubu'nun gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile başlayan program, suyun bilinçli kullanımı konusuna dikkat çeken bir video gösterimiyle devam etti. BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ve BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen'in video mesaj gönderdiği programda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da birer konuşma yaptı.