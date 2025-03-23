Görmedim duymadım bilmiyorum

İBB merkezli 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve terör soruşturması ile ilgili 18 sayfalık ifade veren İmamoğlu hemen hemen tüm soruları cevapsız bıraktı. İmamoğlu "Kent Uzlaşısı" adı altında İBB'de PKK/KCK ile bağlantılı kişilerin görevlendirildiğine ilişkin iddialara "Seçim sürecinde farklı siyasi partilerle temasların olması doğal" yanıtını verdi. İmamoğlu iki telefon hattında terör bağlantılı 390 kişiyle yapılan görüşme hakkında ise yoğun bir telefon trafiği olduğunu belirterek, "Tesadüfidir" cevabını verdi. İmamoğlu ile PKK arasındaki bağlantıyı 5 Mart'ta Berlin'e firar eden eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'ın sağladığı ortaya çıkmıştı. İlk soruda Azad Barış'ı tanımadığını belirten İmamoğlu daha sonra Azad Barış ile görüştüğünü, DEM Partili yetkililerle beraber yerel seçim süreçlerini değerlendirdiklerini ifade etti. Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da ifadesinde terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alımları ile ilgili soruya "Tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra yanıt vereceğim" dedi.