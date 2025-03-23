İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir skandalı daha ortaya çıktı: Krediyi aldı, teşekkür etti, metroları unuttu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kredilerini onayladığı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür ettiği metro araçları alınmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İBB'nin talebi üzerine "metro araçları alımı için" yurtdışı kredilerine onay vermişti.