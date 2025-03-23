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Giriş Tarihi: 23.3.2025 18:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir skandalı daha ortaya çıktı: Krediyi aldı, teşekkür etti, metroları unuttu!

İBB'deki büyük yolsuzluk soruşturması sonucu hakkında tutukluluk kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun bir skandalı daha ortaya çıktı. Yürüyemeyen merdivenler ve sürekli bozulan metro/tramvay hatları vatandaşları isyan ettirirken, Ekrem İmamoğlu'nun aldığı yurtdışı kredisini vatandaşa hizmet için kullanmadığı gözler önüne serildi. İşte skandalın detayları...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir skandalı daha ortaya çıktı: Krediyi aldı, teşekkür etti, metroları unuttu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kredilerini onayladığı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür ettiği metro araçları alınmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İBB'nin talebi üzerine "metro araçları alımı için" yurtdışı kredilerine onay vermişti.

Ekrem İmamoğlu'nun teşekkür mesajı attığı onaya aradan geçen 1.5 yıla rağmen planlanan 434 aracın hala alınmadığı ortaya çıktı.

KREDİYİ ALDI, TEŞEKKÜR ETTİ, VATANDAŞA HİZMETİ UNUTTU!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 18 Ağustos 2023'te bir twit atarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e metro araçlarının alımı için yurtdışı krediye onay verdiği için teşekkür etti.

İmamoğlu, mesajda "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" notu düştü.

Krediyle, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu 300 Metro aracı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 100 Metro aracı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı için ise 34 tramvay aracı alınacaktı. Ancak aradan geçen zamanda kredinin alınmasına rağmen bu araçların alınmadığı öğrenildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir skandalı daha ortaya çıktı: Krediyi aldı, teşekkür etti, metroları unuttu!
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