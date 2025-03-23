Kılıçdaroğlu kanadı kurultay için düğmeye bastı

CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden onlarca delege ile telefon görüşmesi yaparak nabız yokladığı ortaya çıktı.Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'Aday ol' baskısının da arttığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu an elinin güçlü olması sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı, gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia ediliyor.Öte yandan İBB'ye kayyum atanması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir yol arayışına girerek genel başkanlığa aday olabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yarışa dahil olacağı öne sürülüyor.