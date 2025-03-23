Maaşlar ödenmezse iş bırakacaklar

İzmir'de CHP'li belediyelerin kötü yönetimi hem emekçileri hem de vatandaşları vurdu. Geçtiğimiz aylarda toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için greve giden Buca Belediyesi işçileri şimdi de maaşlar ve hak edişler ödenmediği için iş bırakma eylemi gerçekleştirme kararı aldı. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube, yaşanan süreçle ilgili üyelerine bilgilendirme amaçlı SMS mesajı attı. Sendikadan yapılan açıklamada yarın saat 12.00'da Buca Belediye Binası önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.Maaşlar ve hak edişlerin hesaplara yatırılmaması halinde 25 Mart Salı günü tam gün iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten sendika Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a 'Bir an önce maaşları yatır' çağrısında bulundu.DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'ndan işçilere gönderilen SMS mesajında şu ifadelere yer verildi:"Değerli Buca Belediyesi emekçileri, aylardır alacaklarımızla ilgili sıkıntı yaşanmasına rağmen bir aile olmanın bilinciyle fedakar bir şekilde çalışmaya devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada hala maaşımızı alamamış, gıda ücretlerimiz ödenmemiş ve geriye dönük alacaklarımızla ilgili ödeme planı dahi yapılmamıştır. Bu sebeple Pazartesi günü saat 12:00'de Buca Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak, alacaklarımız derhal ödenmezse 25 Mart 2025 Salı günü iş bırakacağımızı hep birlikte haykıracağız. Buca Belediyesi işçisinin artık dayanacak gücü kalmamıştır. Hakkımızı alana dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bilmeniz isteriz."Sendikanın iş bırakması ile İzmir'in en kalabalık ilçelerinden birisi olan Buca'da gün boyu çöpler toplanmayacak. İlçe genelindeki park ve yeşil alanların bakım onarım, sulama ve temizlik işleri yapılmayacak. İlçe belediyesi eli ile sürdürülen asfaltlama çalışmaları duracak. Sendika üyesi büro elemanlarının iş bırakması ile birlikte belediyedeki bürokratik işlemler durma noktasına gelecek. Durum böyle olunca Ramazan Bayramı öncesi olan yine İzmirliye olacak.