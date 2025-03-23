SON DAKİKA | İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! "Kişisel zenginleşme sağlandı"

Beylikdüzü'nde 1999'dan itibaren kent plancısı olarak çalıştığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Tanık ifadesi Muscan firmasının sahibi tarafından ihbar edildik. Bu firma tarafından belediyemiz lehine sonuçlanan bir davamız vardır. 2005 yılında alınan bir ruhsat vardır Uğur Güngör bu parselin arsa sahibidir. Ruhsatların normalde 5 yıllık geçerliliği vardır. 2010 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından ruhsatı yenileniyor. Ekrem Beyin kazandığı dönemde de 2015 yılında ruhsat başvurusunda bulunuyorlar. 2005-2010 yılındaki ruhsatlardaki toplam iskan alanı 107 bin 766 metre karelik iskan edilebilir ruhsatı vardır. Bizim dönemimizde alındığında 106 bin 693 metrekarelik bir ruhsattı. İlk iddia şuydu, 'Bizden rüşvet aldılar.' gibi bir iddiası vardı. 2015 yılında vermiş olduğumuz ruhsat bin metrekare eksik, müşteki ilk iddiasında metrekare artışından bahsetmiştir. Biz evrakları Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sunduk. Sonra ifadesini geri çekti, arsa sahibi müteahhit arasında bir anlaşmazlık, bir dava devam etmektedir. "

Çalık, belediyedeki evrakların alt metinlerini okumadan imzalamayan bir belediye başkanı olduğunu ve ilk kez hakim karşısına çıktığını söyleyerek, hakkındaki suçlamayı reddetti.