Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmaları var
Giriş Tarihi: 23.3.2025 19:24 Son Güncelleme: 23.3.2025 19:35

SON DAKİKA | Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmaları var

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Kabine'nin en önemli gündem maddesi, İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması olacak.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
SON DAKİKA | Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada İBB’deki terör ve yolsuzluk soruşturmaları var

Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda hem küresel gündemden hem de iç gündemden birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine toplantısında, terörsüz Türkiye adımları, önceki gün karara bağlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve İBB'ye yönelik hukuki sürecin ve Ramazan Bayramı tatiline ilişkin tatil günü sayısının gündemde yer alması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MASADA OLACAK

Terörsüz Türkiye konusunda İmralı çağrısı sonrası, terör örgütlerinin kendilerini feshetmesi ve silah bırakması bekleniyordu. Ancak örgüt sadece ateşkese ilişkin açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz gerekeni yaptık, sıra silah bırakmada" diyerek örgütün atması gereken adımlara yönelik mesaj vermişti. Kabine Toplantısında ise sürecin ilerleyişinin masaya yatırılması bekleniyor.

İMAMOĞLU VE İBB SÜRECİ KABİNEDE OLACAK

Kabine Toplantısı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yolsuzluk suçlamasından tutuklanmıştı. İmamoğlu başta olmak üzere İBB'ye yönelik süren hukuki sürecin gündeme gelmesi bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ İÇİN GÖZLER KABİNEDE

Ramazan Bayramına ilişkin tatil süresinin de Kabine Toplantısı ile belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatiline 9 güne uzatılmıştı. Bu yıl ise bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

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SON DAKİKA | Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturmaları var
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