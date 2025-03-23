Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Saraçhane'de vandallar yine polise saldırdı! Meşale, şişe ve yanıcı madde attılar
Giriş Tarihi: 23.3.2025 22:13 Son Güncelleme: 23.3.2025 22:16

SON DAKİKA | Saraçhane'de vandallar yine polise saldırdı! Meşale, şişe ve yanıcı madde attılar

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı sonrası yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane’de toplanan vandallar, polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Polis, izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

DHA
SON DAKİKA | Saraçhane’de vandallar yine polise saldırdı! Meşale, şişe ve yanıcı madde attılar

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "yolsuzluk" suçundan tutuklandı.

İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

VANDALLAR YİNE POLİSE SALDIRDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Özel'in çağrısının ardından sokağa inen vandallar yine polise saldırdı.

Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

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SON DAKİKA | Saraçhane'de vandallar yine polise saldırdı! Meşale, şişe ve yanıcı madde attılar
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