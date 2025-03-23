SON DAKİKA | Saraçhane’de vandallar yine polise saldırdı! Meşale, şişe ve yanıcı madde attılar

VANDALLAR YİNE POLİSE SALDIRDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Özel'in çağrısının ardından sokağa inen vandallar yine polise saldırdı.