Terör firarisine para gönderilmesine ‘sadaka’ dedi

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan isimlerden İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ifadesinde eski HDP eş genel başkan yardımcısı ve PKK-KCK terör örgütünün ideolojik alan sorumlusu Azad Barış ile yaklaşık 4 yıl önce bir kafe ortamında tanıştığını, konumu nedeniyle bu tür kişi ve kurumlar ile irtibatlı olabileceğini ancak bu kişiyle irtibat kurmadığını öne sürdü. Terör suçlarından adli, idari işlem gören farklı 116 kişiyle irtibatı bulunan Polat, söz konusu kişilerin örgütsel durumlarını bilme imkânı olmadığını, ancak belediyedeki görevinden ötürü çok sayıda insanla irtibatlı olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın Mali Analiz Raporu'nda, Polat'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama ve adli kaydı bulunan 2 şüpheliye para transferi olduğu tespit edildi. Polat para trafiğinin sorulması üzerine şüphelileri sosyal medyadan tanıdığını, yardım talep etmeleri üzerine sadaka niyetine gönderdiğini öne sürdü.