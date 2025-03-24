AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan CHP’ye ön seçim tepkisi: Ufak atın da civcivler yesin

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Geleneksel Vefa İftarı Programına katıldı. Genel Sekreter İnan, konuşmasında, kendileriyle bir araya gelen tüm dava ve yol arkadaşlarını muhabbetle selamladığını belirterek, İl başkanı Bilal Saygılı'ya bu güzel anlamlı sofrada kendilerini buluşturduğu için teşekkür etti.

Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel' e tepki gösterdi. İnan, 14 Mayıs seçimi öncesi grup toplantılarında ağlayarak, timsah gözyaşı dökerek tüm Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olarak sundukları Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçiminden sonraki ilk kongrelerinde dil çıkartarak ve kahkaha atarak gönderdiklerini anımsattı.

Genel Sekreter İnan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası bugün Saraçhane'de de aynı samimiyetsiz ve riyakârlığın yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Özgür Özel'in o gün Kılıçdaroğlu'na döktüğü gözyaşları ne kadar sahteyse bugün Saraçhane'de yaşanan şov da bilin ki o kadar sahte. Bunu hep birlikte göreceğiz, göreceksiniz. Bir de çıkmışlar diyorlar ki İstanbul'daki arkadaşları için 'Biz hiç yenilmedik. Size hiç yenik düşmedik'. Ya 14 Mayıs seçiminde biriniz değil üçünüz geldiniz, topunuz geldiniz. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayıydı. 14 Mayıs'ta AK Parti sizi yendi. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçti. Milletimiz Ak kadrolarla güçlenerek yoluna devam ediyor."

Bu davanın şüphelisinin Cumhuriyet Halk Partisi olmadığının altını çizen İnan, şunları kaydetti:

"Bu davanın müştekisi ve şikâyetçisi CHP'dir. CHP kurultayının şaibeli olduğunu biz söylemedik. Eski genel başkanından, milletvekiline, büyükşehir belediye başkanlarından, delegesine kadar dile getiren CHP'li. Savcılığa suç duyurusunda bulunan da CHP'li. Ne yapsın hâkim savcılarımız, bu suç duyurusunu yapanlar CHP'li, şaibe iddialarını dile getirenler CHP'li diye bu iddiaları görmezden mi gelsin. Bağımsız Türk yargımız 3 maymunu mu oynasın. Tabii ki hayır. Bugün İstanbul büyükşehir belediyesi yolsuzluk ve hırsızlık soruşturmasında da aynı şekilde ihbar edenler de CHP'li. İtirafçı olup onlarca sayfa itiraf yazanlar da CHP'li. Olmayan konsere, söyleşiye, işlere fatura kesenler CHP'li. Bavul bavul paraların taşındığını ihbar edenler de CHP'li. Kısacası bugün tüm pisliklerinizi ellerinizde patlatanlar kendi partiniz klikleriniz. Şimdi günlerdir bizim partimizin il başkanlıklarına yürüyorlar. Buradan o yürüyenlere söylüyorum. Eğer bu işten bir suçlu arıyorsanız doğru adres AK Parti İzmir İl Başkanlığımız değildir. Doğru adres Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl başkanlığıdır. Kimsenin ne Cumhurbaşkanımızı, ne partimizi, ne teşkilatlarımızı töhmet altında bırakmasına asla izin vermeyeceğiz.

Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, tek adaylı sahte ön seçimde vakit kaybetmek yerine, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulması muhtemel sandığa odaklanırsa, işte o zaman gerçek demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmış olur. Neymiş 14 milyon kişi dün ön seçimde oy kullanmış. Ufak atın da civcivler yesin. 14 milyon oy kullanmak için 14 milyon oy pusulası ve zarf gerekli. Bu millet sizin yalanlarınızdan bıktı ama bu Cumhuriyet Halk Partililer yalan söylemekten asla bıkmadı."