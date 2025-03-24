AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP’den yolsuzluk iddialarına net cevap yok

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

GÜNDEMDEKİ İDDİALARLA İLGİLİ NET CEVAP YOK

CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir. CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor. Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi.