AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP’den yolsuzluk iddialarına net cevap yok

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan yolsuzluk soruşturmasının ardından, CHP'nin uyguladığı siyasete tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
GÜNDEMDEKİ İDDİALARLA İLGİLİ NET CEVAP YOK
CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir. CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor. Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi.
İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.
CHP DEMOKRATİK TUTUM KONUSUNDA SINIFTA KALDI
CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir.