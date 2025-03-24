Bayramda yolculara ek sefer müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını açıkladı. Ankaraİstanbul- Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildiren Uraloğlu, "28-29 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Karşılıklı 6 sefer olarak planladığımız seferler, Ankara'dan 09.40'ta ve İstanbul Söğütlüçeşme'den 18.00'de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" dedi.

VAGON İLAVE EDİLECEK

Anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiği bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 27 Mart-1 Nisan 2025 tarihleri arasında söz konusu trenlere vagon ilave ederek kapasite artışı sağlayacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne ilave edilecek toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlayacaklarını söyledi. Ek YHT seferleri ile anahat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla birlikte toplam 12 bin 786 kişilik ilave kapasite artışı sağlanacak.