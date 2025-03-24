Demans hastası Doğan’a oğlu yeniden vasi atandı

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın demans hastalığı nedeniyle oğlu Sedat Doğan, ikinci kez babasına vasi olarak atandı. Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın uzun zamandır 'demans hastalığı' (düşünce bozukluğu, bunama) ile mücadele ettiğini iddia eden oğlu Sedat Doğan, babasına vasi atanması için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme İzzettin Doğan'a oğlunun vasi olarak atanmasına karar vermişti.

Akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan ise, karara itiraz ederek vasilik kararının kaldırılmasını talep etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İzzettin Doğan'ın talebini kabul ederken vasilikte çelişkilerin olduğu gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı geri gönderdi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, yeniden görülen davada Sedat Doğan'ın babası İzzettin Doğan'a vasi olarak atanmasına karar verildi.