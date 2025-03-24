Demokrasi değil vandallar sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 şüpheli hakkında 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmesinin ardından yapılan sokak eylemlerinde bazı gruplar polise yönelik ciddi saldırılarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Polis barikatlarını yıkın geçin, yıkın geçin" diyerek yaptığı sokak çağrısı sonrası marjinal örgütler harekete geçti. Çağrının ardından sokağa dökülen marjinal gruplar önceki gece İstanbul Saraçhane'deki İBB binası önünde eylem yaptı. Taşkınlık çıkaran gruplar ile polisler arasında arbede yaşandı. Vandallar, güvenlik güçlerine havai fişek, taş, sopa ve asitle saldırdı. Asitle saldırı sonucu bir çevik kuvvet polisinin elinden yaralanırken, polisin pantolonu ve ceketinin kumaşında asit gelen yerlerin eridiği görüldü.

BALTA FIRLATTILAR

Ankara'da yapılan eylemlerde de benzer saldırılar yaşandı. Sokağa çıkan gruplar; polise havai fişek, taş ve cam şişe, tornavida ve pense fırlattı. Bir polis memurunun başından yaralandığı olaylarda, vandalların balta fırlattığı da görüldü. Atılan baltadan şans eseri kimsenin zarar görmediği kaydedildi.

323 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece saatlerinde İBB soruşturmasıyla ilgili düzenlenen eylemlerde 323 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı ve "Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek" dedi.





ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL OYLAMA 'POLİSLE ÇATIŞALIM DİYENLER EL KALDIRSIN'

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaların sonrası vatandaşı sokağa çıkmaya çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Saraçhane'de toplanan kalabalığa yaptığı konuşma tepki çekti. Özel, "Bir halk oylaması yapacağım. Meydanda 'Burayı terk edelim, Bozdoğan kemerine gidelim, polisle çatışalım' diyenler el kaldırsın" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine bazı kişilerin el kaldırdığı gözlendi. Özel, konuşmasının devamında polisle çatışma olmasını kesinlikle istemediklerini vurguladı. Ancak, polisle çatışmayı normal gibi gösteren ifadeleri tepki çekti.

CHP'Lİ VEKİLLER OLAY ÇIKARDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği sırada CHP milletvekilleri adliye koridorundaki barikatı yıktı. CHP'li vekiller Sulh Ceza Hakimliği'nin bulunduğu alana girmek için polis barikatını aşmaya çalışınca arbede yaşandı. Özellikle Mahmut Tanal'ın polise saldırması dikkat çekti. Yanındakiler tarafından tutulmak istenen Tanal'ın, polislere vurmaya çalışması dikkat çekti.

ŞEHZADEBAŞI CAMISİ'NDEKİ TARİHİ MEZARLARA SALDIRI

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan grup arasındaki bazı kişiler, belediye binasının karşısında bulunan Şehzadebaşı Cami'nin bahçesindeki tarihi mezarlara zarar verdi. Bazı mezarların taşlarının kırıldığı görülürken mezar taşlarına zarar verilmesi büyük tepki çekti. Mustafa BAKIRHAN / SABAH