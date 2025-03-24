Gözaltında işkence ve portakal gazı yalanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da gerçekleştirilen eylemlerle ilgili ortaya atılan 3 dezenformasyona ilişkin açıklama yaptı. DMM, 'RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi', 'Polis, göstericilere Vietnam Savaşı'nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor', 'Gözaltına alınan kadınlar, 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildi' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasının doğru olmadığı bildirildi. Ayrıca portakal gazının Türkiye'de kullanıldığı iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Gözaltına alınan vatandaşlara mevzuat hükümlerine göre arama yapıldığı belirtilerek, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.